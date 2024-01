Regjeringen med ny fiskeripolitikk – vil prioritere de minste fiskebåtene

Av Marius Helge Larsen/NTB og Fredrik Moen Gabrielsen/NTB

– Fisken tilhører det norske folket i fellesskap. Og regjeringen vil sikre nasjonal råderett og kontroll over fiskeriressursene, sier Myrseth (Ap).

Fredag er hun på plass i Tromsø for å legge fram kvotemeldingen, som tar for seg organiseringen av fiskerinæringen og fiskekvotene i Norge.

Myrseth sier at regjeringen vil legge såkalt «hjemmelslengde» til grunn for størrelsen på båtene når de skal deles inn i grupper, noe som betyr den størrelsen fartøyet hadde da kvoten ble tildelt. Dette vil komme de mindre båtene til gode.

– Målet er en variert fiskefiskeflåte hvor man tar vare på den minste flåten, Samtidig skal flåten ha en viss fleksibilitet til å utvikle og tilpasse seg ny teknologi. Det er viktig for næringen, men også for klimaet, sier hun.

Slå sammen kvoter

Regjeringen vil videreføre inndelingen av de fire lengdegruppene på fartøy over 21 meter, 15–21 meter, 11–15 meter og under 11 meter.

– Det er viktig at alle fartøy har den størrelsen som stemmer overens med det faktisk kvotegrunnlaget, sier Myrseth.

Fiskere som eier to fartøy, kan på visse vilkår slå sammen kvotene og fiske begge med ett fartøy. Regjeringen åpner for at folk kan kjøpe ett fartøy for så å slå sammen kvoten.

– Med andre ord: Flere kvoter samles på færre hender. To kvoter som har blitt slått sammen, kan også lett skilles fra hverandre igjen og føres tilbake to fartøy, sier hun.

Trålstigen

I tillegg vil regjeringen gjeninnføre den såkalte trålstigen, som sikrer at de minste fartøyene får større andel av kvotene i år med lite fisk.

Fiskekvotene bestemmer hvilke båter som får lov til å fiske, hva de får fiske, når de får fiske, hvor de får fiske og hva de må gjøre med fisken når den er tatt opp av havet.

– Kvotene må fordeles på en mer rettferdig måte, sier Myrseth.

Regjeringen foreslår også flere andre grep:

Eierskapsbegrensninger for å unngå at for mange kvoter samles på få hender

Å lage en ordning som sikrer at kvoteprisene blir offentliggjort

Økt kvotegrunnlag til kystflåten under 11 meter

Reportasje: – Det har blitt vanskeligere å være fisker

[ – En sammenhengende katastrofe som nesten har tømt fjorden for fisk ]

---

Fakta om regjeringens kvotemelding

Med stortingsmeldingen «Folk, fisk og fellesskap» foreslår regjeringen flere endringer i kvotesystemet som regulerer fiskerinæringen i Norge.

Regjeringen vil sikre at den minste fartøygruppen i kystflåten fortsatt skal ha en spesiell rolle i kvotesystemet for å ivareta bosetting, bearbeiding og sysselsetting i kystdistriktene.

Det foreslås å gjeninnføre den såkalte trålstigen og sildestigen nord for 62 grader nord. Dette er et system som favoriserer de minste båtene i år hvor det er lite fisk og kvotene er lave.

Regjeringen vil legge såkalt «hjemmelslengde» til grunn for størrelsen på båtene når de skal deles inn i grupper, noe som betyr den størrelsen fartøyet hadde da kvoten ble tildelt. Dette vil komme de mindre båtene til gode.

Det foreslås eierskapsbegrensninger for kystflåten. Dette for å unngå at for mange kvoter samles på få fartøy.

Styrke den minste fartøygruppen ved å fordele 2 prosent av den konvensjonelle kvoten av torsk nord for 62 grader nord til gruppens fartøy under 11 meters hjemmelslengde.

Valg av modell X for de såkalte strukturkvotene når de går ut. Høyesterett har bestemt at kvotene skal gå tilbake til fellesskapet, og spørsmålet har vært hvordan de skal fordeles mellom små eller store fartøy. Forslaget regnes som et kompromiss mellom de største og de minste fartøygruppene.

Dagens mulighet til å samfiske mellom fartøy med samme eier avvikles og erstattes av en sammenslåingsordning.

En arbeidsgruppe settes ned for å sikre at prisene på kvoter blir gjort offentlig.

Grep som skal sikre at fiskebåtene reduserer klimaavtrykket

---