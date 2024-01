Ny Imdi-rapport: En av tre ukrainske flyktninger vil bli boende i Norge

I fjor oppga én av fem ukrainere at de ønsket å bli værende i Norge etter krigens slutt. Det viser en rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Siden Russlands fullskalainvasjon i Ukraina 24. februar 2022 har nesten 69.000 ukrainere fått innvilget kollektiv beskyttelse i Norge.

– De ukrainske flyktningene oppgir tre hovedårsaker til at de velger Norge fremfor andre land. For det første er de opptatt av at de i Norge får oppfylt sine rettigheter til kollektiv beskyttelse og opphold. De oppgir også at de mener Norge er et bedre valg enn andre land fordi de får flere muligheter her. For det tredje oppgir mange at de har nettverk i Norge fra før, sier direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi), Libe Rieber-Mohn.

Andelen kvinner var høyest i begynnelsen av krigen, men kjønnsfordelingen er stabilisert på 60 prosent kvinner og 40 prosent menn.

59 prosent av dem som har fått opphold i Norge har fullført høyere utdanning fra hjemlandet. To tredeler av de som er kommet er i arbeidsfør alder, mellom 18 og 65 år.

