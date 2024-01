Kvinne i 70-årene siktet for drap

Av Stian Drake/NTB

Kvinnen ble pågrepet og siktet i saken torsdag, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Politiet fikk melding om dødsfallet via AMK 30. desember klokka 6.49, som igjen var blitt varslet av kvinnen selv. Mannen og kvinnen skal ha vært alene på hytta, skriver politiet.

Kvinnen ble pågrepet i Oslo politidistrikt. Verken hun eller avdøde er tidligere straffedømt.

– Det var funn på stedet som førte til at jourhavende jurist, politifaglig etterforskningsleder, krimteknikere og politipatruljen drøftet dødsfallet. På bakgrunn av drøftingene og retningslinjene for begjæring av obduksjon, besluttet jourhavende jurist at mannen skulle obduseres, sier politiadvokat Mali Svendsen.

Nekter straffskyld

Kvinnen har fått oppnevnt advokat Helge Hartz som forsvarer, og hun ble avhørt torsdag. Hun er siktet for drap, men erkjenner ikke straffskyld.

Hun blir framstilt for varetektsfengsling i Østre Innlandet tingrett fredag klokken 13.

Det er også gjennomført og vil bli gjennomført flere avhør av familie og venner.

Fortsetter med undersøkelser

I tillegg foretar kriminaltekniske undersøkelser både i fritidsboligen og i parets hjem. Det gjøres også undersøkelser rundt eiendommen, og politiet ber om at ingen lager nye tråkk/spor i området.

– Av hensyn til etterforskningen kan vi per nå ikke opplyse om dødsårsaken eller hva som er blitt fortalt i avhør, sier Svendsen.

