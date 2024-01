DN og TV 2: Regjeringen vil ha Anniken Huitfeldt som ambassadør i USA

Dagens Næringsliv skriver at avisen har fått bekreftet fra regjeringskilder at Utenriksdepartementet har søkt om såkalt agrement for Anniken Huitfeldt som ambassadør til Washington, D.C.

Et agrement er en godkjennelse som innhentes hos et fremmed lands regjering før en diplomatisk representant, i dette tilfellet en ambassadør, utnevnes.

Når amerikansk UD har behandlet søknaden og returnert den til norsk UD, gjenstår bare den formelle beslutningen hos Kongen i statsråd. Den amerikanske saksbehandlingen er bare en formalitet, men det varierer hvor lang tid det tar, skriver avisen.

Også TV 2 får bekreftet disse opplysningene.

– Jeg kommenterer ikke prosessen, men jeg gir veldig gjerne gode skussmål til Anniken Huitfeldt. Hun er en dyktig politiker med erfaring fra forsvars- og utenrikspolitikken. Hun var en dyktig utenriksminister, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til kanalen.

I august forlater dagens ambassadør Anniken Krutnes posten, og regjeringen jobber med å finne hennes etterfølger.