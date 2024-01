250 personer har brutt besøksforbud minst ti ganger

Disse personene er anmeldt til sammen 3919 ganger, skriver Aftenposten.

Avisen har fått innsyn i politiets tall for gjerningspersoner og anmeldelser for brudd på besøksforbud. Tallene viser også at 799 personer har brutt besøksforbudet minst fem ganger. For disse er det snakk om til sammen 3509 anmeldelser.

Brudd på besøksforbud har nylig blitt aktualisert etter at flere drap i starten av 2024 er knyttet til personer med besøksforbud.

Mannen som drepte den 30 år gamle kvinnen i Elverum 2. januar, hadde besøksforbud mot avdøde. Også mannen som drepte en kvinne i Øygarden forrige uke, har tidligere hatt besøksforbud mot avdøde, samt flere tidligere anmeldelser.

Rødts stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund og KrF-leder Olaug Bollestad ber regjeringen komme på banen med tiltak og gjøre en gjennomgang av alle politidistrikter.

