Utfordret Støre om Gaza – innlegget fjernet av Instagram

Kunstner Tiril Valeur hadde lagt ut emneknaggen, melder NRK. Hun har engasjert seg for befolkningen i Gaza og legger ut poster i sosiale medier for å utfordre statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om hva han vil foreta seg.

Etter kort tid ble den fjernet av Instagram. Selskapet skriver at den var i strid med retningslinjene på plattformen.

– Det var jo litt pussig fordi den ble fjernet veldig fort. Den rakk jo neppe å gå viralt. Det var jo en bitte liten emneknagg, sier Valeur til NRK.

Meta, som eier Facebook og Instagram, har de siste årene fått gjentatt kritikk for å fjerne innhold. Selskapet har tidligere avvist at de bevisst skjuler innhold om krigen, men i desember kom Human Rights Watch med en rapport der de hevder at Meta systematisk sensurerer propalestinsk innhold. Organisasjonen har sett på 1050 tilfeller av innhold som var knyttet til krigen, og som har blitt fjernet. Bare ett tilfelle gjaldt støtte til Israel, de andre inneholdt støtte til palestinerne.

NRK har bedt Meta om å kommentere saken, men har ikke fått svar.

Statsministerens kontor ønsket ikke å kommentere saken.

