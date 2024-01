SV ber om nye grep for å få forsker ut fra Gaza

– Det er umulig å søke visum fra Gaza i dag. Kontoret fungerer ikke, grensene er stengt og det finnes ikke drivstoff. Det er en situasjon på grensen til folkemord, og da må man tenke annerledes, sier stortingsrepresentant Birgit Oline Kjerstad fra SV til Khrono.

Hun har spurt justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) om hva norske myndigheter gjør for personer i Gaza for å gi dem visum slik at de kan gjennomføre forskerarbeid i Norge.

Bakgrunnen er at en forsker med tilknytning til UiO ikke kommer seg ut av Gaza. Årsaken er at norske myndigheter krever at visumsøkere må møte opp fysisk på et visumkontor som ikke lenger er operativt på grunn av de pågående kampene.

SV mener det burde være mulig å få til en unntaksløsning for slike tilfeller som den palestinske forskeren som har fått doktorgradsstipend i Norge. Kjerstad viser til at flere land har innført digitale løsninger for å søke og behandle visumsøknader.