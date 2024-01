Norsk gasseksport falt i 2023

Gassco er et norsk statlig aksjeselskap som befordrer gass fra den norske kontinentalsokkelen til Europa.

I 2023 leverte selskapet 109,1 milliarder kubikkmeter gass til kontinentet, en nedgang fra 116,9 kubikkmeter året før, opplyser selskapet til nyhetsbyrået Reuters.

Norge overtok Russland som Europas største leverandør av gass i 2022 etter den russiske invasjonen av Ukraina. Krigen førte også til økt fokus på sikkerhet på norsk sokkel.

Omfattende vedlikehold

At gasseksporten falt i 2023 skyldes derfor redusert kapasitet som følge av omfattende vedlikehold av rørledningene.

– I 2023 har vi gjennomført et omfattende vedlikeholdsprogram og gjort mye godt arbeid for å sikre pålitelig og effektiv drift av hele produksjon- og transportsystemet, sier direktør for systemdrift i Gassco, Alfred Skår Hansen, i en pressemelding.

Selskapet har tidligere sagt at gasseksporten falt med 6,4 prosent mellom januar og august i fjor, og at Norges produksjon av naturgass i september var på det laveste den har vært på fire år.

Ny månedsrekord

Gasseksporten i desember satte imidlertid ny månedsrekord på 11,1 kubikkmeter, opp fra den forrige rekorden på 10,9 kubikkmeter i januar 2017.

Ifølge Hansen vil etterspørselen etter norsk naturgass forbli høy i 2024, og han tror Gasscos systemer nå er klare til å håndtere volumet og etterspørselen.

Norsk gass leveres primært til mottaksterminaler i Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Belgia, og til Polen via Danmark.