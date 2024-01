Durek Verrett med rasismeoppgjør

– Jeg mottar ukentlig trusler i sosiale medier. Kommentarer som «Gå tilbake til Afrika, ape», «Ingen vil ha en ape i kongefamilien», «Jeg kommer til å skade deg hvis jeg ser deg på gata» er eksempler på hva jeg opplever. Det er ikke snilt. Det er lov å være uenig med meg, men kom med konstruktiv kritikk eller hold det for deg selv, sier Verrett i en uttalelse via sin manager, skriver Nettavisen.

– Jeg føler at mediene og det norske folk sier at jeg trekker rasismekortet uten grunn. Media har tradisjon i å bare snakke med dem som misforstår og misliker meg – og publisere det. Det bidrar til polarisering. I ytterste konsekvens får det alvorlige følger for meg, sier Verrett i uttalelsen.

Manager Simon Valvik varsler at de fremover vil vurdere å ta saken til politiet dersom hetsen fortsetter.

– Vi vurderer løpende å politianmelde hver enkelt sak. Det er klinkende klart. Hver eneste kommentar som kommer fremover vil bli vurdert individuelt om det skal anmeldes til politiet, sier Valvik til Nettavisen.

– Alt jeg gjør er forankret i oppriktig kjærlighet. Jeg gjør mitt ytterste for å være en god bonusfar, og en god mann – en person som sprer glede og lykke i folks liv, sier Verrett i uttalelsen.