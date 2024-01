Både Oslo-politiet og Jørstadmoen militærleir har mottatt forsendelse med pulver

– Politiet har startet undersøkelser i forbindelse med at det i dag er mottatt en forsendelse av ukjent pulver på politihuset Grønland. Vi har sperret av aktuelt område og ivaretar personell som har vært i kontakt med forsendelsen etter gjeldende prosedyrer, skriver Oslo politidistrikt i en melding til pressen.

Brannvesenet og helsevesenet er på stedet, og politiets bombegruppe er i gang med undersøkelser av forsendelsen.

– Kriminalvakten har innledet etterforskning av saken. Vi jobber med en snarlig avklaring av hva forsendelsen inneholdt. De som er eksponert for forsendelsen, har ikke merket noe ubehag. Det er ikke fare for publikum, skriver Oslo-politiet videre.

Kort tid tidligere opplyste Innlandet politidistrikt at et brev med hvitt pulver samme dag ble sendt til Jørstadmoen militærleir nord for Lillehammer.

– Politiet har fått melding om at det har kommet et brev som inneholdt hvitt pulver. Forsvaret har iverksatt tiltak etter sine instrukser, og vi etterforsker saken med hjelp av nasjonale bistandsressurser med kompetanse på området, opplyser Innlandet politidistrikt på X/Twitter.

De skriver videre at ingen personer er skadd i forbindelse med mottak av brevet.

– De som har åpnet brevet, var iført nødvendig beskyttelsesutstyr, jamfør rutine, skriver politiet.

