Helsetilsynet: Flere barn på mottak får ikke forsvarlig omsorg

I fjor ble det gjort tilsyn ved totalt fire asylmottak for barn. Ved tre av disse ble det avdekket lovbrudd, skriver NRK.

Helsetilsynet mener ordningen mangler midler, og at de sliter med å kontrollere om barna får den omsorgen de har rett på.

– Barn som bor i asylmottak, er allerede sårbare. De har behov for stabilitet og omsorg, sier seniorrådgiver Camilla Sønnichsen Kayed i Helsetilsynet.

Før jul ba de om mer penger fra Justisdepartementet for å gjøre tilsyn.

Med nesten 600 mindreårige asylsøkere fordelt på 59 asylmottak spredt over hele landet mener Helsetilsynet at jobben blir umulig med dagens midler. I dag har de kun to stillinger, i tillegg til store utgifter til reiser og bruk av tolk.

