Øygarden kommune iverksetter tiltak på skole etter drap

En mann er pågrepet og siktet for drap etter at kvinnen ble funnet død søndag morgen. Avdøde er mor til to barn som går på Toftøy skole.

– Politiet og kommunen velger å gå ut med informasjon om dette for å unngå spekulasjon og for at kommunen i best mulig grad kan følge opp barna, skriver kommunen på egne nettsider.

Ordfører Tom Georg Indrevik forklarer at kommunen har ansett det som riktig på et tidlig tidspunkt å gjennomføre tiltak rettet mot de ansatte og elevene på skolen.

– Dette er tragisk for de pårørende og rammer lokalsamfunnet sterkt. Det psykososiale kriseteamet har formidlet kontakt mot pårørende og vil sammen med barnevernet være en ressurs i oppfølgingen. Skoleledelsen har møtt de ansatte og følger opp med tiltak mot elevene, sier Indrevik.