Drapet i Øygarden: Siktede hadde fire tidligere anmeldelser fra avdød kvinne

Anmeldelsene strekker seg fra 2010 til 2023. Den første saken ble henlagt i mars 2011 på bakgrunn av bevisets stilling. En ny anmeldelse kom i 2011, men denne ble henlagt i 2012.

I 2021 ble mannen anmeldt igjen. Denne gangen ble saken avgjort ved mekling i konfliktrådet i februar 2022.

Den siste anmeldelsen kom i juni 2023 og gjaldt tvang og trusler med kniv. Det ble utstedt et besøksforbud for mannen som varte fra juni til september, men saken ble henlagt i oktober.

– Etter besøksforbudet endte i september, fikk kvinnen utlevert en voldsalarm. Denne var aktiv under drapet, men ble aldri utløst, sier politiadvokat Eli Valheim i Vest politidistrikt til NTB.

Valheim forklarer at kvinnen selv skal ha bedt politiet om å trekke besøksforbudet i juli.

Varetektsfengsles fire uker

Den siktede mannen ble mandag varetektsfengslet i fire uker.

Varetektsfengslingen omfatter brev- og besøksforbud, ifølge BA og BT. Varetektsfengslingen ble behandlet av retten i kontorforretning, det vil si uten at den siktede mannen var til stede.

33-åringen erkjenner straffskyld etter siktelsen, har forsvareren hans, advokat Jørgen Riple, opplyst.

– Alvoret har gått opp for ham. Han er fryktelig lei seg og angrer, sa Riple søndag ifølge BA.

Tror kvinnen ble drept hjemme

Politiets hovedteori er at kvinnen i 30-årene ble drept i sitt hjem i Øygarden og at hun så ble brakt i bil til industriområdet på Blomøy der bilen senere ble antent. Krimteknikere gjorde undersøkelser både i boligområdet og ved den utbrente bilen mandag, skriver de to bergensavisene.

Valheim sier at kvinnen trolig ble drept enten natt til søndag eller tidlig søndag. Hun vil imidlertid ikke gå nærmere inn på hvor politiet tror drapet har skjedd og hva som har skjedd.

– Det er for tidlig å si noe om dødsårsak, sier hun.

Mannen har forklart seg til politiet, men Valheim ønsker ikke å gå nærmere inn på hva han har forklart utover at han erkjenner straffskyld.

Nødetatene ble tilkalt søndag morgen da det ble oppdaget at en bil sto i brann på industriområdet. Senere ble det funnet levninger av et menneske i bagasjerommet. Vitner beskrev at de hadde sett en person gående i området. Da politiet så fant en mann som passet til beskrivelsen, ble han pågrepet.

Politiet mener det er en kvinne i 30-årene som ble funnet. Kvinnen ble obdusert mandag ettermiddag, men resultatene er så langt ikke klare.

Familien i stor sorg

Kvinnen og den siktede 33-åringen hadde to barn sammen. Barna blir fulgt opp av familie og kriseteam. De skal i tilrettelagt avhør på Barnehuset mandag.

– Familien er i stor sorg over et meningsløst drap. De trenger fred for å bearbeide sorgen, skriver familiens bistandsadvokat Cecilie Wallevik til BT og BA.

Begge de to barna er i barneskolealder og skal ha vært i sitt hjem på kvinnens bostedsadresse da drapet fant sted.

Dømt for trusler mot ekskjæreste

Den siktede mannen er norsk statsborger. Han er tidligere straffedømt for trusler mot en annen kvinne. Mannen sendte den tidligere ekskjæresten flere tekstmeldinger hun opplevde som truende.

I rettssaken i 2010 fortalte kvinnen at han hadde truet med å drepe henne. Han skulle kutte henne i biter og legge noe under sengen hennes slik at hun skulle sprenges.

Selv nektet mannen i politiavhør for å ha kommet med slike uttalelser. Han møtte ikke opp da saken skulle føres for retten og ble dømt til å betale en bot på 9000 kroner for plagsom oppførsel, samt dekke 2000 kroner i sakskostnader.

