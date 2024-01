Stavern-drapet: Pårørende og frivillige gravde i snøen etter spor og søkte i området

Politiet snudde søndag og besluttet at pårørende og andre frivillige likevel kan få delta i søket etter den savnede kvinnen.

Kvinnens familie ble først frarådet å lete, noe de reagerte sterkt på. Men politiet ga søndag beskjed om at pårørende og andre frivillige kunne delta i det koordinerte søket.

Et trettitalls mennesker møtte opp på Politiskolen i Larvik, skriver VG. Senere kom flere til, og til sammen et førtitalls personer var med i letingen i løpet av dagen.

– Vi ønsker å bidra med informasjon om hvilke områder som vi ikke klarer å dekke med de mannskapene vi har, sa innsatsleder Bernt Aamodt til avisen før møtet.

Kvinnen fortsatt siktet

Kvinnen i 40-årene er fortsatt siktet for å ha drept samboeren sin. Mannen i 50-årene ble funnet død i parets leilighet i Stavern tirsdag, og kvinne ble internasjonalt etterlyst.

Men politiet sa fredag at det ikke lenger er sannsynlighetsovervekt for at hun har drept mannen. De antar at hun ikke lenger er i live. Likevel opprettholdes siktelsen inntil videre.

– Det er ingen endring, hun er fortsatt siktet, sier politiadvokat Ole Jacob Garder i Sørøst politidistrikt til NTB søndag ettermiddag.

– Mistankegrunnlaget mot henne er svekket, men det er ikke noe som er endret i løpet av helgen. Vi må finne henne først, sier han.

Politiet beklaget til pårørende

I etterkant av siktelsen mot kvinnen fikk politiet kritikk fra hennes pårørende.

Politiet beklaget til de pårørende for hvordan de har håndtert søket etter den savnede kvinnen, sier bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs til Dagbladet.

Andenæs sier til TV 2 at hun er glad for at politiet vil samarbeide og overta koordineringen av søket med de frivillige.

Fra menighetshuset i Stavern kirke styrer pårørendekontakt Bjørn Tore Næss leteinnsatsen til de nye frivillige, skriver VG.

– Det er mange forskjellige, både kjente og ukjente som vil bistå, sier han.

Næss sier mange graver i snøen med hendene. Det er ikke av mangel på utstyr, men fordi det søkes etter små detaljer, og at det ikke nytter å bruke store redskaper.

Avdødes familie deltok også i letingen

Familien til den avdøde mannen deltar også i søket, opplyser Sol Elden, bistandsadvokat for hans etterlatte, til NTB.

– De har et sterkt ønske om at den kvinnen finnes så snart som mulig slik at begge familien kan få svar på hva som har skjedd, skriver hun i en epost.

Elden sier familien til den avdøde mannen har god dialog med politiet, men finner det krevende at politiet «fortløpende orienterer offentligheten om alternative hypoteser».

– Dette er en utrolig krevende situasjon for alle berørte, og avdødes etterlatte har stor medfølelse med kvinnenes familie som befinner seg i en like håpløs og fortvilende situasjon, skriver Elden.

Ber naboer sjekke garasjen

Søket fortsatte søndag der de slapp lørdag, opplyste innsatsleder Bernt Aamodt i Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Politiet ber de som bor i nærområdet om å lete i garasjer og boder. Politiet samarbeider med Røde Kors og Norske redningshunder om å lete etter kvinnen.

– Det har kommet mye snø den siste tiden, og det kan derfor være lurt at man også fjerner snø som kan ha dekket til aktuelle områder, sier Aamodt.

Politiet skriver videre at et funn som ble gjort lørdag, viste seg ikke å være relevante for saken.

Tips i saken kan meldes til politiet på nummeret 476 96 500.

