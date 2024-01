Skademeldingene strømmer inn etter sprengkulda

Rundt 170 skader er meldt inn til Gjensidige siden nyttår, 110 av dem kom i løpet av helga.

Tryg har registrert 110 skadesaker relatert til frost og vannskader, mens If ifølge Aftenposten har tatt imot 160 saker og Storebrand Forsikring 42. Fremtind kan melde om rundt 100 saker.

– Fortsatt i en tidlig fase

Selskapene venter at flere skademeldinger vil komme etter hvert. Mange har kanskje ennå ikke oppdaget skadene på hytter eller boliger. For andre er omfanget av skaden ennå ikke avklart.

– Vi er nok fortsatt i en tidlig fase. De fleste som oppdager frostskadde rør, vil nok først kontakte rørlegger. Så ringer de oss når de har regnet på om det å få reparert skaden vil overstige egenandelen, sier kommunikasjonssjef Line Marcelius i Gjensidige til NTB.

Mange er kanskje bortreist eller har ikke hatt mulighet til å sjekke tilstanden i hus eller hytte ennå, påpeker hun.

De fleste skadesakene kommer fra osloområdet, opplyser Marcelius. Foreløpig har selskapet ikke mottatt noe nord for Trondheim. I tillegg er det kommet inn noen meldinger fra Sørlandet om snøtunge tak som har gitt etter.

Forsikringsselskapet Tryg har flere saker der borettslag eller sameier er rammet.

– Det betyr at flere boenheter er berørt. Vi har blant annet en sak nå hvor hovedvannledningen er sprengt og ti leiligheter er uten vann, sier kommunikasjonsdirektør Torbjørn Brandeggen.

Hvor mye frostskadene totalt sett vil koste, er det for tidlig å ha noe anslag over, ifølge selskapene NTB har vært i kontakt med.

Kan ende med avkorting for noen

En del hus- og hytteeiere kan ende med å betale mye av regningen selv, skriver DN.

– Folk flest leser ikke forsikringsvilkårene før det skjer noe, sier pressesjef Sigmund Clementz i If.

Han minner om at folk selv har et ansvar for å forebygge skader. På en vanlig vinterhelg får selskapet 10–15 henvendelser, mens det denne helgen har kommet 60–70 meldinger om rørbrudd og vann.

Clementz minner om at ansvar er lovbestemt i forsikringsavtaleloven. Man har plikt til å forebygge der det er mulig, og også plikt til å gjøre skadene så små som mulig når det først har skjedd. For eksempel må man skru av vannet når man ikke er på hytta.

– Utgangspunktet er at vi vil hjelpe folk med forsikring for å få hytte eller hus tilbake i opprinnelig stand. Men hvis du har opptrådt grovt uaktsomt, vil mange forsikringsselskaper gjøre en grundig vurdering om det er grunnlag for at forbrukeren må betale en del selv, sier han.

Forsikringsselskapene oppfordrer folk som sliter med frosne rør om å tine dem sakte og varme opp rommene.

Sprukne rør kan fort lage vannskader for rundt 300.000-500.000 kroner, opplyser Clementz til Aftenposten.

