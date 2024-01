Nordmann vant Emmy i natt: – Utrolig gøy

– Det er utrolig gøy å bli anerkjent for noe vi har jobbet så lenge og hardt med som «The Last of Us», sier Nordahl til TV 2.

Kategorien Nordahl vinner prisen i heter «Outstanding Special Visual Effects in A Season or A Movie.» Også Håvard Munkejord ble nominert. Både Munkejord og Nordahl jobber for Storm Studios.

– Det har vært utrolig spennende å være med på noe så stort. «The Last of Us» er et prosjekt som har betydd veldig mye for oss på Storm, både på grunn av forholdet mange av oss har til kildematerialet og teamet, og tilliten vi fikk til å lage noen av de mest krevende effektene i serien, sier vinneren.

