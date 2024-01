Farevarsel om mye regn fra Helgeland til Hammerfest

Varselet gjelder for Nordland mellom Nesna og Narvik, og for Troms og Finnmark mellom Svolvær og Hammerfest.

I Nordland er det ventet 40–50 millimeter nedbør på tolv timer. Noen steder starter det trolig som snø og sludd, men i løpet av dagen blir det regn også i fjellet.

På grunn av omslag til mildvær er det fare for regn som fryser på bakken. Snøsmelting og is på veiene bidrar dessuten til overvann på veiene.

I de nordligste områdene er det sendt ut varsel om stor fare for snøskred i det samme tidsrommet.

Fra mandag formiddag er det ventet 30–40 millimeter nedbør på tolv timer. Også her starter det som snø og sludd, men i løpet av dagen stiger snøgrensa opp til 600–800 meter over havet. Regn som fryser på bakken, blir også trolig et problem i dette området.

