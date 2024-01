Protestaksjon mot brudd på besøksforbud i sprengkulda utenfor politihuset

Line Kolstad Rødseth satte seg ned utenfor politihuset på Grønland med en plakat fredag ettermiddag, melder VG. I sprengkulda ble hun sittende til politihuset stengte.

– Jeg ønsker å gi voldsutsatte et ansikt, sier hun til VG.

Rødseth sier drapet på Rahavy Varatharajan (30), som ble funnet skutt i Elverum, vekker enorm fortvilelse og frustrasjon. Pårørende har kritisert politiet etter at besøksforbudet den antatte drapsmannen hadde, var blitt brutt flere ganger.

Rødseth mener brudd på besøksforbud må få konsekvenser.

– Vi skal ikke måtte være redde for at det er drap som skal til for at det skal skje en ordentlig og reell endring, sier hun.

Aksjonen skjedde samme dag som det ble satt kulderekord i Oslo. I sentrum ble det målt under 20 minusgrader.

Oslo-politiet sier de har hatt god dialog med Rødseth.

– Hun forstyrrer ikke og er ikke til sjenanse for noen. Hun har også fått lov til å komme inn og varme seg litt, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli.