Elverum-drapet: Kvinnen døde av skuddskader

– Siktede, som døde på sykehus, døde også som følge av skuddskader, opplyser Roger Næss, leder for etterforskningsseksjonen ved Elverum politistasjon, i en pressemelding fredag.

Pårørende er orientert, står det videre i pressemeldingen.

Det var like før klokken 22 mandag kveld at politiet fikk melding om at Varatharajan var blitt borte i forbindelse med et besøk på sykehuset i Elverum.

Under tre timer senere ble hun funnet skutt og drept i en bil ikke langt fra sykehuset. I samme bil ble den antatte gjerningspersonen funnet hardt skadd. Mannen døde senere av skadene.