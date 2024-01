Ekstraordinær båndtvang i Oslomarka

Den ekstraordinære båndtvangen vil bli opphevet når forholdene tilsier det, men senest 1. april da ordinær båndtvang inntrer, skriver kommunen i en pressemelding.

Båndtvangen innebærer at hunder skal holdes i bånd eller inngjerdet.

– Det er særlig rådyr som er sårbare for løse hunder om vinteren, men også for blant annet elg vil løse hunder kunne være et problem. Hunder kan bite og skade eller drepe viltet direkte, og jaging kan føre til så store påkjenninger at viltet bukker under av utmattelse og stress, skriver kommunen.