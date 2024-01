De tidligere vinnerne Keiino, Margaret Berger og Benedicte Adrian gjør MGP-comeback

Avgjørelsen om hvem som skal representere Norge i Malmö i mai, faller i Trondheim spektrum 3. februar, etter tre delfinaler i Oslo denne måneden.

Fredag formiddag på Marienlyst avslørte NRK startfeltet for rullende kamera og glitrende konfetti. Melodi Grand Prix-kjenninger som Margaret Berger, Keiino og Benedicte Adrian trådte ut i rampelyset – sistnevnte riktignok uten sin Dollie-makker Ingrid Bjørnov.

Dollie-duoen tro til i tre MGP-finaler fra 1981 til 1984. Sist vant de med «Lenge leve livet», og det brakte Adrian og Bjørnov med filler i håret til Luxembourg for 40 år siden. Nå prøver Benedicte Adrian seg i uventet musikalsk selskap med metalpioneren Anders Odden, kjent fra Cadaver og Apoptygma Berzerk, under navnet Mistra og med låten « Waltz of Death».

– Den handler om livet, den også, sier hun med referanse til «Lenge leve livet». Adrian kaller Mistra «et nytt kapittel i karrieren, og skriver i sosiale medier at hun føler seg som «en brent heks som vekkes til live igjen».

Klar for musikkfest

Dødsvals blir det derimot ikke når trioen i Keiino entrer scenen. Selv beskriver de sitt nye låtbidrag « Damdiggida» som en «energi av en sang» som de håper vil få folk til å smile og danse.

– Det betyr «digger det her» og beskriver euforien vi alle kan ha, sier Fred Buljo, som fikk ideen til det samiske refrenget i studio som et nikk til rappen han har sin bakgrunn fra.

Dette er tredje MGP-deltakelse for Alexandra Rotan, Tom Hugo Hermansen og Fred Buljo på fem år: De vant på første forsøk i 2019 med «Spirit in the Sky», som endte på sterk sjetteplass i Eurovision. I 2021 ble de nummer to i den nasjonale finalen – slått av Tix og hans «Fallen Angel».

– Et eventyr

– Vi har gledet oss til å rope ut at vi skal være med på det eventyret som Melodi Grand Prix er igjen. Det er som å komme hjem igjen, sier Rotan til NTB.

For trioen elsker musikkfesten og nølte ikke da de følte de hadde en riktig låt igjen. En energisk, glad og dansbar låt, med en vri i forhold til de to foregående bidragene.

– Det er kaldt for tiden, og mange opplever utfordrende ting. Da kan Melodi Grand Prix være et positivt pusterom, sier Tom Hugo og har et optimistisk, men realistisk, syn på deltakelsen:

– Er vi så heldige å vinne finalen, når vi ut til 200 millioner. Men også i Norge er Melodi Grand Prix et av de få programmene som folk samler seg rundt. Det gjør det også spesielt.

Om igjen

Margaret Berger er det tredje sterke MGP-kortet som NRK viste fram fredag. Elleve år etter at hun vant den norske finalen med «I Feed You My Love», som kom på fjerdeplass i Eurovision, vender hun tilbake til sirkuset med «Oblivion».

Andre MGP-kjenninger er Gothminister (2013) og Vidar Villa, som tilhører artistmindretallet som trår til på norsk i låten «Mer», seks år etter at han ifølge ESC Norge begeistret MGP-fanmiljøet med låten «Moren din». Farida kom til finalen så sent som i 2022.

Andre kjenninger – om enn ikke i MGP – er folkrockveteranene i Gåte med låten «Ulveham», sopran og «Stjernekamp»-deltaker og coach Eli Kristin Hansveen og låten «Touch of Venus», mens kredrapper Myra, alias Regina Tucker, deltar med «Heart on Fire».

Nye fjes

Nye sterke navn inkluderer Ingrid Jasmin, som med «Eya» byr på mer av det Billboard omtalte som «en totalt forfriskende blanding av nordisk folkemusikk, R & B og latin». Fredrik Halland, låtskriver, produsent og gitarist i USA, starter artistkarrieren på hjemmebane med å vise fram låten «Stranded». Også halvt australske Mileo har låtskriver- og produsentbakgrunn før han nå presenterer seg selv med «You're Mine».

Dag Erik Oksvold og Anne Fagermo har i likhet med flere andre deltakere allerede sluppet løs sitt bidrag «Judge Tenderly of Me» – noe som er lov ut fra de nye MGP-reglene. Mathilde SPZ tar med seg Chris Archer og Slam Dunk for å gjøre «Woman Show», mens Erika Norwich' scenepartner i låten «My AI» er Super Rob, beskrevet som en tre meter høy robot med KI-teknologi.

Miias bidrag «Green Light» kommer ni år etter at hun fikk lyttere verden over med låten «Dynasty», mens to låter med budskap er Annprincess sin «Save Me», om ensomheten man føler når andre påpeker hvor annerledes man er, og Thomas Jenssens «Take Me to Heaven», som handler om å våge å være seg selv, særlig i det skeive miljøet.