Bane Nor må tilbakebetale Flytoget ulovlig innkrevd avgift på 55 millioner kroner

Det er Statens jernbanetilsyn (SJT) som har konkludert med at Bane Nor har krevd inn avgift fra Flytoget i flere år uten at vilkårene i regelverket er oppfylt, skriver FriFagbevegelse.

Flytoget opplyser at det er 55 millioner kroner som er betalt inn i løpet av perioden 2017–2023.

Bane Nor kan kreve inn en kapasitetsavgift for perioder når en jernbanestrekning er erklært overbelastet. Avgiften skal bidra til en effektiv utnyttelse og fordeling av infrastrukturen i perioder med overbelastning.

Ifølge SJT har Bane Nor krevd inn avgiften i flere år uten at avgiften har redusert problemet med overbelastning på de nevnte strekningene. Avgiften har derfor ikke virket etter hensikten, skriver nettstedet.