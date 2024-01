Norge ikke lenger best i Norden på organdonasjon

I fjor hadde Norge 21,51 organdonasjoner per million innbygger. Tallene for Sverige og Finland var henholdsvis 24,44 og 26,77.

– Finnene har tatt tak og klart å øke donasjonsraten sin betraktelig. Vi må profesjonalisere hele systemet her i Norge og sørge for at alle pasienter som dør på norske intensivavdelinger, vurderes for organdonasjon, sier informasjonssjef Aleksander Sekowski i Stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding.

Til sammen fikk 399 pasienter nytt organ i Norge i fjor, ifølge tall fra Oslo universitetssykehus. Køen av pasienter med behov for nytt organ øker stadig.

– Tallene for Norge er nedadgående. Dette er alvorlig når man vet at ventelistene stadig blir lengre, og folk dør mens de venter. Ved utgangen av fjoråret ventet 584 pasienter på et livreddende organ, sier Sekowski