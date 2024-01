Kulden kan føre til forsinkelser i Oslos kollektivtrafikk

– Det er fortsatt mye snø enkelte steder, og det er meldt svært lave temperaturer til helgen. Før du reiser, sjekk Ruter-appen eller ruter.no for å se hvordan dette eventuelt påvirker avgangen din, og husk å kle deg godt, oppfordrer kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter.

I en pressemelding skriver Ruter at det planlegges for at alle avganger skal kjøres som normalt, men at det raskt kan oppstå forsinkelser og avvik.

De oppfordrer også de reisende om å kle seg godt siden man plutselig blir stående ute og vente.