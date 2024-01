Frigir navn på drept kvinne i Elverum

Familien gikk ut med identiteten gjennom bistandsadvokat Pirashanthy Sivabalachandran torsdag kveld.

«Vår kjære Rahavy ble brutalt tatt fra oss på mandag 1. januar 2024. Hun var sterk, omsorgsfull og livsglad – hun var hel ved. Hun var hjertet i vår familie, og ord blir fattige når vi blir spurt om hva vi føler etter drapet. Hun etterlater seg foreldre, to søstre, en svigerbror og to nieser, i tillegg til øvrig slekt, venner og kollegaer», sier familien i en uttalelse sendt ut gjennom bistandsadvokaten.

30-åringens familie har tidligere rettet skarp kritikk mot politiet og kalt det «et varslet drap». Mannen som er siktet for å ha drept kvinnen i Elverum, var blitt ilagt besøksforbud, men han skal ha brutt forbudet ti ganger.

Gjennomgang

Varatharajan ba i fjor Oslo-politiet om å få voldsalarm, men fikk nei. Oslo-politiet mente at voldsrisikoen var lav.

– For å få hele håndteringen og alle sider av saken tilstrekkelig belyst, vil Oslo politidistrikt foreta en gjennomgang av saken. Både for å se på hva som kunne vært gjort annerledes og for egen læring i denne type saker, skrev Oslo politidistrikt i en pressemelding torsdag.

Det var like før klokken 22 mandag kveld at politiet fikk melding om at kvinnen var blitt borte i forbindelse med et besøk på sykehuset i Elverum. Under tre timer senere ble hun funnet skutt og drept i en bil ikke langt fra sykehuset. I samme bil ble den antatte gjerningspersonen funnet hardt skadd. Mannen døde senere av skadene.

Avdøde Rahavy Varatharajan Familien har gitt ut navn og bilde på Rahavy Varatharajan etter hun ble drept i Elverum natt til tirsdag. (Privat/NTB)

Vil ha kontakt med flere personer

På videoovervåkingskameraer har politiet sett flere personer i området der 30-åringen ble funnet drept. Nå vil de komme i kontakt med dem.

Alle personer som har enten gått, syklet eller kjørt i nærheten av parkeringsplassen på sykehuset i Elverum mellom klokken 21 og 23, bes ta kontakt med politiet.

Det samme gjelder personer som har gått i Kirkevegen og Solvegen i det samme tidsrommet.

– Det er viktig for politiet å komme i kontakt med disse personene for å høre hva de kan ha sett eller hørt, slik at vi kan danne oss et best mulig bilde av hva som har skjedd, sier leder for etterforskningsseksjonen Roger Næss ved Elverum politistasjon.

Politiet kan kontaktes på telefon på 02800.