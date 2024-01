Erna Solberg forsvarte pandemiforslag og advarte mot konspirasjonsteorier

Lovforslaget, som innebærer at en fremtidig regjering kan innføre inngripende tiltak uten å gå innom Stortinget, har blitt foreslått av regjeringen og støttet av Høyre.

Kritikere har omtalt den foreslåtte lovendringen som «autoritær» og «en svekkelse av demokratiet».

Under forslagets andre votering torsdag brukte Solberg anledningen til å snakke om «de alvorlige konspirasjonsteoriene som har vært knyttet til lovforslaget», skriver VG.

Hun sa blant annet at hun har blitt oppsøkt på gaten av folk som mener forslaget gjør at Norge overfører suverenitet til Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Konspirasjonsteorier kan være farlige dersom de får fotfeste. De kan føre til polarisering og mistillit. I ytterste konsekvens kan de true demokratiet, sa hun.

Høyre-lederen understreket at det er viktig med en tydelig og høy terskel for når forskriftsfullmakten kan benyttes, og sier at Stortinget når som helst med simpelt flertall kan trekke den tilbake.

