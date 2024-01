Drapssaken i Elverum: Oslo politidistrikt skal gjennomgå interne retningslinjer

Etter drapssaken har Oslo-politiet fått kritikk fra avdødes familie for oppfølgingen hun fikk. Mannen som er siktet for å ha drept kvinnen i Elverum, hadde blitt ilagt besøksforbud, men skal ha brutt forbudet ti ganger.

Kvinnen ba i fjor Oslo-politiet om å få voldsalarm, men fikk nei. Oslo-politiet mente at voldsrisikoen var lav.

– For å få hele håndteringen og alle sider av saken tilstrekkelig belyst, vil Oslo politidistrikt foreta en gjennomgang av saken. Både for å se på hva som kunne vært gjort annerledes og for egen læring i denne type saker, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Det var like før klokken 22 mandag kveld at politiet fikk melding om at kvinnen var blitt borte i forbindelse med et besøk på sykehuset i Elverum. Under tre timer senere ble kvinnen funnet skutt og drept i en bil ikke langt fra sykehuset. I samme bil ble den antatte gjerningspersonen funnet hardt skadd. Mannen døde senere av skadene.

[ Drapet i Stavern: Politiet undersøker teori om at den savnede kvinnen kan ha blitt drept først ]