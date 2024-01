Drapet i Stavern: Politiet undersøker teori om at den savnede kvinnen kan ha blitt drept først

– I og med at den savnede kvinnen ikke har gitt livstegn fra seg, kan det ikke utelukkes at det kan ha tilstøtt henne noe, sier politiadvokat Ole Jacob Garder i Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Det er funn på åstedet som har styrket politiets alternative teorier, bekrefter politiet. Hva funnene er, ønsker ikke politiet å gå nærmere inn på.

Den aktuelle kvinnen er siktet og etterlyst etter at en mann ble funnet død på en adresse i Stavern tirsdag. Politiet har de siste dagene søkt etter kvinnen, uten hell. Torsdag lette politiet i området med hunder, droner og politihelikopter.

Garder sier at de nye opplysningene også har gitt grunn til å utforske teorien om at det kan være snakk om drap og selvdrap.

– Basert på summen av opplysningene politiet har, er vi nødt til å holde mulighetene åpne for at det kan ha vært et annet hendelsesforløp enn vi hittil har jobbet ut ifra, sier Garder, som legger til at det er et krevende åsted å lese.

Den avdøde mannen obduseres torsdag.