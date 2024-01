Vegvesenet ber folk la bilen stå: – Det er ordentlig guffent nå

Samtidig har GoAhead innstilt tog mellom Oslo og Kristiansand onsdag.

Snø, vind og kraftig snøfokk gjør forholdene på veien svært krevende, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Det skal fortsette onsdag – så da ber Vegvesenet folk la bilen stå.

– Det er ordentlig dårlig vær. Det blåser og føyker veldig. Det fortsetter i morgen. Det er ordentlig guffent her nå, sier trafikkoperatør Andreas Larsen til NTB.

Tirsdag kveld var det problemer på E18 ved Grimstad. En personbil og lastebil hadde vært i en ulykke og trafikken sto. Politiet opplyser at en bilberger har fått tauet vekk kjøretøyet som sto igjen.

– Veien er således åpen for ferdsel, men det er lang kø med biler, og det har samlet seg snø mellom disse, opplyser politiet like før midnatt – og legger til at en patrulje prøver å finne en løsning på problemet.

– Bekymret

Avdelingsdirektør Tore Jan Hansen i Statens vegvesen sier det er urovekkende mange som har valgt å kjøre tirsdag, tross advarsler fra politi og Vegvesenet.

– Derfor gjentar vi: La bilen stå hvis du ikke har prekære behov for å ferdes på veiene i Agder i morgen. Ikke sett deg selv eller andre i en vanskelig situasjon. Det vil ta lengre tid å få hjelp enn normalt. Og bidra til at veiene er åpne for dem som har viktige funksjoner knyttet til liv og helse, sier Hansen.

Han sier det har vært flere hendelser på E18 mellom Kristiansand og Tvedestrand. Det har ført til blokkeringer, store forsinkelser og til dels langvarig stans i trafikken.

– Vi er bekymret for at det kan oppstå situasjoner som er utenfor vår kontroll, sier Hansen.

Alt av brøytemannskaper er kalt ut – og det er hentet inn ekstra brøytebiler fra Vestlandet. Men det har kommet mye snø. Den må flyttes, og med en gang det er brøytet, tar vinden tak i snøfonnene og blåser igjen veiene.

Kan stenge hele E18

Meteorologisk institutt har varslet at været blir verre før det etter hvert blir bedre. Det betyr en ny dag med mye snø, sterk vind og kraftig snøfokk.

– Kombinasjonen av disse forholdene påvirker framkommeligheten på veiene på en svært alvorlig måte – med svært vanskelige kjøreforhold og dårlig sikt. Forholdene ventes å bli verre i natt og utover i morgentimene onsdag.

Trafikkoperatør Andreas Larsen sier at det tirsdag kveld var lite trafikk på veiene. Han ser på kameraene at det er skikkelig dårlig føre.

Hansen opplyser at Statens vegvesen i ytterste konsekvens bli kan bli nødt til å stenge hele eller deler av E18 gjennom Agder.

