SV vil ha visumnekt for voldelige bosettere

Over 500 palestinere ble ifølge FN drept av israelske sikkerhetsstyrker og bosettere på den okkuperte Vestbredden i fjor.

Voldelige bosettere gikk ved en rekke anledninger til angrep mot palestinske landsbyer og ødela hus, biler og olivenlunder.

USA kunngjorde 5. desember at de innfører visumbegrensninger for ytterliggående bosettere, og Storbritannia og andre land har varslet lignende tiltak. SV mener Norge bør gjøre det samme.

Undergraver

– Den økende volden fra ekstremistiske bosettere på Vestbredden er alvorlig, og undergraver utsiktene til varig fred. For hver palestiner som blir drept av væpnede bosettere øker sjansene for eskalering av en konflikt som kan få ringvirkninger i hele regionen, sier SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa til NTB.

Justisminister Emilie Enger Mehl sa i desember at Norges medlemskap i Schengen-samarbeidet begrenser mulighetene til å kunne innføre visumbegrensninger for voldelige israelske bosettere.

Schengen-landet Belgia er av en annen oppfatning og har nå varslet visumnekt, og nylig ble det også kjent at Østerrike vurderer å gjøre det samme.

Tydelig signal

– Regjeringen bør snarest innføre innreisenekt for ekstremistiske israelske bosettere til Norge, og vi bør jobbe sammen med Belgia for å utvide tiltaket til hele Europa. Vi må sende et tydelig signal til israelske styresmakter om at vi er villige til å sette handling bak ordene, mener Fiskaa.

– Det er ingen logikk i at det skal være så vanskelig for mennesker som flykter fra krig og konflikt å få komme til Norge, mens det er fritt fram for ekstremistiske israelske bosettere, sier hun.

SV har fremmet et forslag i Stortinget om en sanksjonspakke mot Israel som følge av landets angrep på Gazastripen og vil nå legge til et eget punkt om innreisebegrensninger for voldelige bosettere.

