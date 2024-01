Snøkaoset fører til ekstraordinære tiltak på Sørlandet – Heimevernet bistår

Alle kluter settes til på Sørlandet, i det ekstreme snøværet som nesten har stanset en hel landsdel. Heimevernet bidrar i kampen mot snømengdene.

– Vi har bedt om to beltebiler fra det som heter HV08, og det er vi veldig glade for at vi har fått. Det gjør at vi kommer fram med både mannskap og utstyr hvis det skjer noe i kommunen, sier ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) i Arendal til Agderposten.

I Kristiansand skal Sivilforsvaret sammen med Røde Kors og Kristiansand-regionen brann og redning bistå hjemmetjenesten.

Stengte skoler

Onsdag har skolene måttet holde stengt flere steder i Agder. Brøytemannskapene har jobbet dag og natt, men snømengdene er så store at problemene vil strekke seg inn i torsdagen.

I Kristiansand er det besluttet å holde skolene stengt enda en dag.

– Begrunnelsen er at været vi har nå, vil fortsette fram til torsdag. Det betyr at vi må prioritere de mest kritiske stedene. Vi får ikke til en forsvarlig måking av alle skoleveier, sier Kristin Eidet Robstad, som er oppvekstdirektør i Kristiansand kommune.

Arendal kommune fulgte etter litt senere onsdag formiddag med å stenge skolene også torsdag.

– Vi finner det ikke forsvarlig å be våre skoleelever gå til skolen, sier ordfører Robert Cornels Nordli til NTB

Ifølge værmeldingene skal snøværet lette utover onsdagskvelden, men kommunene velger likevel å holde skolene stengt i frykt for dårlig brøytede veier.

I Grimstad har man gått enda lenger. Kommunens kriseledelse har fattet beslutningen om å holde skolene stengt ut uka, skriver Agderposten.

Hjemmesykepleien sliter

Snøværet gjør det også utfordrende for hjemmesykepleien i Kristiansand å levere sitt normale tilbud.

Kommunalsjef for Hjemmetjenester og rehabilitering, Mette Brevigh Nilsen, sier de må sette liv og helse først.

– Vi har oversikt over de brukerne som vi er nødt til å prioritere i dag, men det er klart at en del personer som har forventet et besøk, ikke får det. De brukerne som blir berørt, vil bli varslet, forteller Brevigh Nilsen.

Stengt møbelvarehus og krevende kjøreforhold

Næringslivet får også kjenne på effekten av snøværet. Møbelgiganten Ikea i Sørlandsparken må holde stengt fordi de ansatte ville hatt problemer med å komme seg på jobb.

– Vi må tenke sikkerhet for våre ansatte, kunder og leverandører. Dette er heller ikke dagen for å kjøre med tilhenger med varer, sier pressevakt Nils Vibe-Rheymer i Ikea Norge til Fædrelandsvennen.

Statens vegvesen overvåker situasjonen nøye. De har oppfordret folk til å la bilen stå. I tillegg holder etaten et ekstra godt blikk på hovedveinettet og E18 som har vært plaget med problemer.

– Det er fortsatt dårlig vær. Det er vinden som er det verste nå. Det føyker igjen veldig fort. Det er særlig vanskelig å holde avkjøring- og påkjøringsramper åpne, sier trafikkoperatør Andreas Larsen til NTB.