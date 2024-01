Sivilforsvaret skal bistå hjemmetjenesten i Kristiansand

Idrettsetaten i kommunen stiller også med solide firehjulstrekkere, skriver kommunen på sine nettsider.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

Hjemmetjenestene opplyser at de må må prioritere de aller viktigste besøkene under snøfallet. Årsaken er at de har vansker med å komme frem.

– Vi kommer oss nå bare ut til de brukerne av hjemmesykepleie det er aller viktigst for, sier Mette Brevigh Nilsen, kommunalsjef for Hjemmetjenester og rehabilitering.

