Nå kommer sprengkulden – Oslo kommune utvider tilbudet til folk som sover ute

– Ingen må sove ute i Oslo når det er så kaldt at det medfører helsefare, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg til NTB.

Han sier kommunen er forberedt på den spådde sprengkulden og gjør alt de kan for å sørge for at ingen fryser på gatene.

– Nattpatruljen og uteseksjonen utvider tilstedeværelsen i Oslo både natt til fredag og gjennom helgen, sier Solberg.

De vil gå gjennom natten og fram til klokken 6 på morgenen. I tillegg jobbes det med å få på plass en dagpatrulje søndag 7. januar fra 10 til 18.

– Vi har tett samarbeid med Frelsesarmeen og andre frivillige organisasjoner, og vi er trygge på at det finnes overnatting til dem som trenger det. Vi har ledig kapasitet, understreker byrådslederen.

Økt tilstedeværelse i sentrum

Flere frivillige organisasjoner har også tilbud om møtesteder innendørs for folk som trenger det på dagtid.

– Kommunen vil ha oppsøkende patruljer i byen store deler av døgnet for å se om det er noen der ute som trenger å komme inn, sier han.

– Ser uteseksjonen noen som er for lettkledde, vil de hjelpe dem med klær og et sted å være for å gi beskyttelse mot kulden.

Lørdag morgen kan det bli ned mot 27 minusgrader i hovedstaden, ifølge Meteorologisk institutt. Det kan bli ny kulderekord. Frelsesarmeen er svært bekymret for konsekvensene det kan ha for hjemløse.

– Veldig bekymret

– Vi er veldig bekymret for folk som må oppholde seg ute, og ikke vet at de har andre muligheter. Vi vet hvordan bare 3–4 minusgrader og litt vind kan gå gjennom marg og bein, og nå snakker vi om langt mer enn det, sier kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg i Frelsesarmeen til NTB.

– Vi er glade for å være en del av Oslos beredskap, og for at vi kan åpne storstua vår i Oslo sentrum til dem som trenger det, sier han.

Hittil i vinter har Frelsesarmeen allerede hatt 250 overnattingsdøgn. Det er utenom dem som har fått overnattingstilbud fra Kirkens Bymisjon og Røde Kors.

Frelsesarmeen får i tillegg hjelp fra frivillige over hele Norge til å strikke sokker til dem som fryser. Og Smith-Solevåg understreker at det er mange forskjellige mennesker som trenger hjelp, både menn og kvinner fra ulike land.

– Vi har holdt på med dette i 14 år, men det er stadig nye folk i byen. Så vi er glad for alle som peker noen i riktig retning, når situasjonen er som den er, sier han.