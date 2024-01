Togtrøbbel i Oslo-området og lenger sør

Vestfoldbanen som ble stengt mandag, åpnet igjen for trafikk mellom Tønsberg og Holmestrand tirsdag kveld. Bane Nor skriver i en oppdatering at man likevel må regne med forsinkelser.

Man kan følge Bane Nors trafikkmeldinger på selskapets nettside.

På grunn av vanskelige værforhold mellom Asker og Lillestrøm er det forsinkelser og innstillinger på denne strekningen.

Arendalsbanen er også fortsatt stengt mellom Nelaug og Arendal på grunn av snømengdene. Den åpner tidligst torsdag morgen.

I tillegg er det forsinkelser mellom Neslandsvatn og Sira på Sørlandsbanen på grunn av snøværet. Prognosene for denne strekningen er uviss.

Også Østfoldbanen mellom Ed og Kornsjø er stengt, og årsaken er en sporfeil. Det kommer en ny oppdatering ved midnatt tirsdag, varsler Bane Nor.