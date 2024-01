Ruter varsler innstillinger og forsinkelser også i dag

– Det er rett og slett etterdønninger etter gårsdagen. Vår oppfordring til kundene er å beregne god tid og å holde seg oppdatert gjennom reiseplanleggeren, sier pressevakt Gro Janborg i Ruter til NTB.

Kollektivtransporten er fortsatt preget av snøværet mandag. Dårlig brøyting enkelte steder og mangel på busser fører til innstillinger og forsinkelser i morgentimene i dag.

* Linjene 62, 64 og 65 kjøres ikke.

* Linjene 100 og 110 har omkjøring på grunn av dårlig brøyting.

* Linjene 24 og 70 går med redusert tilbud.

* Det kjøres buss for trikk på linje 11 fra Kjelsås.

– Så langt ser det ut til at kollektivtransporten går bedre enn i går. Men det er noe forsinkelser og innstillinger på busser også i dag. Enkelte steder er det dårlig brøyting som gjør at vi ikke kjører, men i all hovedsak planlegger vi for at kundene skal kunne reise så normalt som mulig, understreker Janborg.

Det er ikke meldt mer snø i hovedstaden i dag, så Ruter venter å ha gjenopprettet mer eller mindre normal trafikk i løpet av dagen.