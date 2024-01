Politiet etterforsker «alvorlig hendelse» på Elverum

Politiet opplyser ikke hva som har skjedd, men varsler en oppdatering og pressemelding i løpet av formiddagen tirsdag.

– Det er ikke fare for tredjeperson, skriver Innlandet politidistrikt i sosiale medier.

Lokalavisa Østlendingen skriver at et politihelikopter har sirklet over sentrum av Elverum i natt. De har publisert et bilde av helikopteret tatt klokka 1.36. Politiet varslet om etterforskningen klokka 2.49.

Ifølge Østlendingen var politiet til stede på parkeringsplassen utenfor sykehuset i 4-tiden. Et bilde viser at politiet arbeider med kamera og at det er plassert ut flere markører på bakken som brukes i åstedsundersøkelser.

NTB har ikke fått kontakt med politiets operasjonssentral.