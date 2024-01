Influensatoppen er ikke nådd: Hundretusener kan fortsatt bli smittet

– Vi er nær toppen nå, men det kan være det snur først senere i måneden, sier fagdirektør Preben Aavitsland i FHI til TV 2.

Selv om han tror influensasmitten vil bli mindre i januar, februar og mars, mener han det fortsatt er flere hundretusen nordmenn som vil bli smittet før sesongen er over.

– Ferien pleier å dempe smittespredningen, men så blir det full fart igjen utover januar, sier han til kringkasteren.

På Haukeland sykehus i Bergen har tallene på positive influensaprøver gått kraftig ned i juleferien, men det betyr ikke at toppen er nådd.

– Vi har ikke holdepunkt for å si at vi har nådd toppen på influensasesongen ennå, og andelen av de analyserte prøvene som er positive for influensa har økt fra uken før, sier overlege Øyvind Kommedal ved Mikrobiologisk avdeling til Bergensavisen.

