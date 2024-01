Elverum: Kvinne funnet død – mann siktet for drap

– Kvinnen ble erklært død på stedet, mens mannen ble fløyet til Oslo universitetssykehus for behandling, sier politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

De har begge bostedsadresse i Oslo. Politiet har sikret det de mener er drapsvåpenet.

– Politiet mottok mandag kveld klokka 21.49 melding fra en slektning av kvinnen om at kvinnen var blitt borte i forbindelse med et besøk på sykehuset. Flere patruljer rykket ut og deltok i søket etter kvinnen, og det ble i natt gjort funn av en bil med to personer, opplyser Klauseide.

Han kan ikke gi ytterligere informasjon om helsetilstanden til den drapssiktede mannen, som er i 30-årene. Det blir heller ikke opplyst hva som er relasjonen mellom de to.

Politiet har kalt inn til pressekonferanse i Elverum klokka 10.30 tirsdag. Politidistriktet meldte mandag kveld om at de etterforsket en alvorlig hendelse, men ikke hva saken gjaldt.

Ifølge Østlendingen sirklet et av politiets helikoptere over Elverum sentrum, før det på et tidspunkt natt til tirsdag landet ved det lokale sykehuset, hvor det også skal ha blitt sperret av et område.

Ved 04-tiden tirsdag var politiet til stede på parkeringen ved sykehuset.