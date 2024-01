Det blir også unntak for noen barn.

– Det blir mulighet for undervisning på to skoler for første til tredje klasse for barn med foreldre som har samfunnskritiske jobber, sier ordfører Robert Cornels Nordli.

– Vi mener det er uforsvarlig å la barna gå til skolen på grunn av all snøen på gang- og sykkelveiene, sier ordføreren.