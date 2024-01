Regjeringen tillater direktesalg av forsvarsmateriell fra norske bedrifter til Ukraina

Saken oppdateres.

Regjeringen opplyser om beslutningen i en pressemelding mandag.

– I den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen som følge av Russlands angrepskrig, er det avgjørende at vi fortsatt støtter Ukraina. Støtte til Ukraina er viktig for norsk og europeisk sikkerhet. Vi må planlegge for at den ulovlige angrepskrigen kan bli langvarig, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

– Regjeringen har derfor besluttet å åpne for direktesalg av forsvarsmateriell fra norske bedrifter til Ukraina, sier Eide.