Oslos brøytesjef etter busskaos i snøværet: – Beredskapen er god

– Det er veldig mange linjer i Oslo som er innstilt inntil videre, og det har etter hvert også blitt innstillinger på en god del linjer særlig på Romerike og noen enkeltstående linjer andre steder i Akershus, sier pressevakt Gro Janborg i Ruter til NTB.

Det har snødd kraftig på Sør- og Østlandet 1. nyttårsdag. I Oslo har snøværet ført til at svært mange av Ruters busslinjer har blitt innstilt.

– Hovedårsaken til innstillingene er at brøytemannskapene ikke rekker rundt når det snør såpass tett, og at snøen blir liggende. Da blir det vurdert fra oss at det ikke er forsvarlig å kjøre busser før det har blitt brøytet, sier Janborg.

I en epost til NTB klokken 19.20 mandag kveld skriver Ruter at busslinjene 21, 30, 31, 32, 34, 37 og 54 nå kjører igjen etter at det er gjort testkjøring av traseer for å vurdere trafikksikkerheten etter stans. Flere busslinjer på Romerike som har vært innstilt, er også i gang igjen.

Samtidig er T-banens linje 1 fortsatt innstilt mellom Majorstuen og Frognerseteren på grunn av snøen. Det er satt inn buss for T-bane på strekningen.

– Vi brøyter og brøyter

Det var fredag at Meteorologisk institutt sendte ut farevarsel om mye snø fra formiddagen på nyttårsaften til morgenen 2. nyttårsdag.

I Oslo tok snøfallet seg særlig opp natt til 1. nyttårsdag, og utover dagen har det snødd jevnt og tett.

Brøytesjef Joakim Hjertum i Oslo kommune sier til NTB at de har hatt alt tilgjengelig brøytemannskap ute siden i natt.

– Vi brøyter og brøyter. Lett snø og vind gjør at det fort bygger seg opp snøfonner her og der, og veiene blir ekstra glatte og polerte, noe som gjør at de blir glatte, sier Hjertum.

Han legger til at Oslo kommune brøyter og salter alle veier der det går buss.

– Så forholdene blir bedre og bedre for hvert minutt som går, sier han.

Mener beredskapen er god

– Dette snøværet har vært varslet i flere dager. Er det slik at Oslo kommune ved slike snømengder uansett ikke vil klare å holde veiene i forsvarlig stand?

– Vår oppfatning er at beredskapen og veidriften i Oslo er god. Vi starter brøyting etter gitte kriterier. For hovedveier, der bussene kjører, skal vi starte brøyting når det har kommet 2 centimeter snø. På grunn av vinden blåser den lette snøen over veien og skaper en poleringseffekt, sier Hjertum.

– Vi ser at bussene stopper mange steder, også der det er godt brøytet. Det er under spesielle værforhold som nå vi ser, at det kan bli utfordringer.

Brøytesjefen sier samtidig at det begynner å bli fullt med snø mange steder i byen, noe som skaper utfordringer med å bli kvitt snøen.

– Vi starter bortkjøring av snø i morgen, og utfresing av snø har alt pågått siden før nyttår, sier han.