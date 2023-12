Petter er Årets profet!

– Nei, er det sant? Endelig!, sier en blid stavangerkar når Dagsavisen ringer og gratulerer ham med seieren i avisas årlige gjettekonkurranse.

Petter Wallace kan dermed smykke seg med den etterlengtet tittelen «Årets profet». Tolv år på rad har Wallace meldt seg på sammen med nære og kjære som en fast nyttårstradisjon. Men aldri har noen av dem vunnet – før i år.

En ekte tradisjon

Hver nyttårsaften sitter Wallace i godt lag og går løs på årets fasit, og neste års spørsmål i Dagsavisens konkurranse. Tolv år på rad har de sammen gått gjennom resultatene fra i fjor, hånt de i gjengen som har fulgt hjertet istedenfor hodet, og begitt seg ut på en ny runde gjetting.

– Så det er en fast tradisjon, men ingen av oss har noen gang vunnet! sier Wallace med godt humør.

I tillegg til å delta i konkurransen pleier Wallace og hans venner å ha en egen telling der de summerer opp hva de har av poeng for hvert år, og ser på gjennomsnittet fra alle årene man har vært med.

– Vi kaller det for «Hall of fame», forklarer Wallace, som i løpet av sine deltakelser har en gjennomsnittlig poengsum på rundt 20 poeng.

– Der leder jeg, men bare så vidt, ler han lett.

[ Blir du årets profet i 2024? ]

Kun tre feil

Av 26 spørsmål, var det kun tre feil på Wallace sin besvarelse. En norsk vinner av nobelprisen i litteratur trodde han ikke kom til å skje. Men prisen, som deles ut til utmerkede bidrag innen feltet litteratur, gikk i år til den norske forfatteren Jon Fosse.

Den norske forfatteren Jon Fosse ble tildelt nobellprisen i litteratur i 2023. Det var ett av spørsmålene i konkurransen. (JONATHAN NACKSTRAND/AFP)

Også sportskunnskapene skortet det litt på. Blant annet svarte han ja til at Erling Braut Haaland kom til å score mer enn 40 mål i Premier League sesongen 2023/23. Men her var han ikke langt ifra, for Haaland scoret hele 36 mål i denne perioden.

Men med noen feil, kommer mye rett. Blant annet i kategorien Politikk og Samfunn kan Wallace godte seg med at han hadde alt rett. For Anne Lindboe ble ordfører i Oslo etter valget høsten 2023, og Erna Solberg er fortsatt leder av Høyre. Men det var ikke den eneste kategorien «Årets profet 2023» bør være fornøyd med. For i Utenriks forutså Wallace at Vladimir Putin ble sittende som president og at det ikke kom til å bli regimeskifte i Iran. I denne kategorien har han altså alt rett, igjen.

Og med 23 poeng er Wallace fornøyd.

– Så høy poengsum har jeg aldri hatt, sier en glad Wallace.

– Kommer du til å fortsette å kjempe om tittelen «Årets profet»?

– Ja, dette må jo være en begynnelse på en streak her nå!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Ikke synsk

Selv om 66-åringen har teft i gjettingen, er han klar i talen da han får spørsmålet om han gjemmer noen synske evner. For Wallace er absolutt ikke synsk.

– Vi har noen gode diskusjoner på hvordan man kan bli god, sier han.

– Hvordan kan man bli god?

– Jeg pleier å si at man må holde hodet kaldt og hjertet varmt.

Han mener at man noen ganger lar seg styre av det man vil skal skje.

– For eksempel om Putin kommer til å bli sittende som president, så vil man svare nei. Men man vet det mest sannsynlig er ja. Så jeg prøver å legge følelsene til side, forklarer han.

Likevel tillater han seg et «emosjonsspørsmål», som han kaller det, hvert år. For Wallace gjelder dette spørsmål om Vålerenga, som for eksempel spørsmålet «Tar Vålerenga medalje i Eliteserien i fotball». Her svarte han blankt nei. Wallace, som opprinnelig er fra Stavanger, har bodd mange år i utlandet før han flyttet til Bekkestua i Oslo. Og når han flyttet til Oslo så ville han ha et lokalt fotballag å heie fram. Valget falt på Stabæk.I forbindelse med Dagsavisens flytting til nye lokaler har dessverre enkelte svar sendt inn med brev blitt borte.

– Og da følger det med noen lag man ikke liker, så jeg holder ikke med Vålerenga, sier han.

---

I forbindelse med Dagsavisens flytting til nye lokaler har dessverre enkelte svar sendt inn med brev blitt borte.

---

Her er fasiten til Årets Profet 2023

(Dagsavisen)

[ Brit har ikke råd til tannlege, selv om tennene faller ut ]

[ Derfor valgte Erna å ikke gå av: – Helt sikkert noen som synes jeg burde det i Høyre og ]