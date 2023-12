Nå øker prisene på bompenger i Oslo

Fram til juni 2019 kjørte elbiler gratis gjennom bomringen i Oslo. Da bomavgiften for elbiler ble lansert, var prisen 4 kroner i indre ring. Siden den gang har prisen gått opp flere ganger og på mandag 1. januar skjer det igjen. Denne gangen går prisen opp for de fleste kjøretøyer, skriver Aftenposten.

Etter at det ble bestemt at også elbilistene skal betale for å kjøre gjennom bomringen i Oslo, har prisen økt fra null til 16 kroner (fra mandag).

Prisen har særlig økt siden januar 2021. Prisøkningen på mandag blir den femte på tre år.

For elbiler vil den øke med to kroner. Den nye prisen for elbiler utenom rushtrafikken blir 16 kroner.

For bensin- og dieselbiler blir det en økning på fire kroner. Den nye prisen (utenom rushtrafikk) blir henholdsvis 33 og 37 kroner.

