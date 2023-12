Dronning Margrethe viser til helseproblemer. Også Norges konge, kong Harald, har hatt helseproblemer i flere år. Schulsrud-Hansen frykter imidlertid ikke at Harald gjør som sin danske tremenning.

– Det vil jeg ikke tro. Men nå kan jo alt skje. Kong Harald har sagt at en konge enten er frisk eller død. Han har jo også sagt at hvis barna synes han begynner å bli surrete så må de si fra, men ut fra intervjuene nå i jula er det helt klart at kongen har topplokket på plass, sier Schulsrud-Hansen til NTB.

Margrethe har også sagt tidligere at hun skal sitte som dronning til hun faller av pinnen.

Schulsrud-Hansen tror den norske kongefamilien kan ha blitt like overrasket som alle andre.

– Det er veldig vanskelig å si. Det kan hende den norske kongefamilien har fått vite det, ellers tror jeg de er veldig overrasket. Det kan jo hende dronning Margrethe får mer tid til å være i Norge framover nå, sier han.

Det norske slottet har i kveld ikke en kommentar til nyheten om at Danmarks dronning Margrethe abdiserer.

Det opplyser kommunikasjonsavdelingen på Slottet til NTB.