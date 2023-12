Høyesterett avviser løslatelse av 28-åring siktet for drapet på Jonas Henriksen

Borgarting lagmannsrett besluttet torsdag at mannen skulle løslates. Søndag opphevet Høyesterett avgjørelsen.

De fire andre som er siktet for drap eller medvirkning til drap, er allerede løslatt. 28-åringen var den første som ble pågrepet for drapet. Politiet mener det var han som lurte Henriksen opp til hytta der drapet skjedde.

Mannen nekter i likhet med de andre siktede straffskyld.

I alt er fem menn siktet for drap eller medvirkning til drapet på Henriksen – 28-åringen, en 30-åring, to 32-åringer og en 35-åring. En mann i 30-årene er i tillegg siktet for skadeverk i forbindelse med drapsetterforskningen. De fire andre siktede som tidligere var fengslet, er også blitt løslatt. Men siktelsene mot dem er opprettholdt.

De etterlatte etter Henriksens familie reagerte sterkt da lagmannsretten besluttet å løslate den drapssiktede 28-åringen.

28-åringen ble pågrepet på Rena i september. Han var den første som ble pågrepet i saken, og det hadde gått én hel måned fra drapet skjedde fram til mannen ble pågrepet. Politiet har ment at det var 28-åringen som lurte Henriksen opp til hytta der han ble funnet drept.

Mannen har nektet straffskyld for drapet. Det har også de andre siktede i saken.