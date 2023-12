På torsdag la Märtha Louises forlovede ut et innlegg til sine over 300.000 følgere på Instagram, der han påsto at det finnes en såkalt «selvmordsånd» som kan drives ut ved hjelp av meditasjon.

I etterkant har en rekke eksperter på psykologi og selvmord kommentert saken i ulike medier og kritisert Verrett for å spre informasjon som kan gjøre vondt verre for personer som sliter med selvmordstanker.

– Det viktigste du kan gjøre hvis du er sårbar og kanskje går med selvmordstanker, er å søke hjelp. Verrett råder folk til å ikke søke hjelp, men å fordrive onde ånder med egen kraft. Det strider med alle faglige råd om hvordan man skal håndtere mennesker i krise, sier Petter Eide, styreleder i Leve – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, til NRK.

Søndag la Verrett ut et nytt innlegg på Instagram, der han kommer med en tirade mot norsk presse og sier de er ute etter å ta ham.

– De tar hvert eneste ord jeg sier og gjør det om til det de tror det betyr, slik at folk blir opprørte og gir dem klikk og de kan gjøre meg til en melkeku, sier han.

– De vil ikke at folk skal se hva jeg er i stand til

Til NRK sier Verrett, via sin manager, at hans budskap må sees på som et supplement til vitenskapelig grunnet medisin og at innholdet han deler i sosiale medier er ment for hans følgere og tilhengere, som «er kjent med metodene hans og hans forståelse og praksis av sjamanisme».

Verrett har lenge fått kritikk av eksperter som har uttalt seg i media om den selverklærte sjamanens helseråd og andre uttalelser, siden hans inntreden i det norske kongehuset og offentligheten. Det er heller ikke første gang han har svart med å kritisere norsk presse.

– De vil ikke at folk skal se hva jeg er i stand til å gjøre, for da ser det ut som om de hele tiden har vært ute etter meg bare for å kunne angripe meg og sverte navnet mitt i Norge og få folk til å tro noe annet om meg. De vil at folk skal tro at jeg er en sjarlatan, svindler eller bløffmaker, sier han i søndagens innlegg.

– Er det ikke interessant hva folk gjør med en svart mann som bare vil dele sin kjærlighet med verden og være der ute for å støtte folk, legger han til.

Historiker og statsviter Trond Gunnar Nordby mener Verretts uttalelser om selvmordsforhindring er farlige. (Hilde Unosen/Dagsavisen)

– Han burde visst bedre

Trond Gunnar Nordby, professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, bruker nettopp begrepet sjarlatan for å beskrive Verrett. Historikeren, som lenge har vært en forkjemper for at Norge skal bli republikk, mener Verretts uttalelser om selvmordsforhindring er farlige.

– Han har ikke kvalifikasjoner til å uttale seg om det i det hele tatt. Det er ganske freidig, særlig når han vet hva slags reaksjoner det vekker, sier han til Dagsavisen.

Nordby mener norsk presse, i hvert fall ut ifra det han selv har sett, har håndtert saker om Verretts uttalelser på en god måte. Märtha Louises forlovede burde forvente reaksjoner, også i form av kritikk, når han kommer med så spesielle råd til sine mange følgere, mener Nordby.

– Han burde visst bedre. Det kan nærmest virke som en bevisst provokasjon, sier han om Verretts siste uttalelser om selvmordsforhindring.

Trenger du noen å snakke med?

Her kan du få hjelp:

Kirkens SOS: 22 40 00 40 eller chat: soschat.no

Røde Kors: 800 33 321 eller chat: korspaahalsen.rodekors.no

Mental Helse: 11 61 23 eller chat: sidetmedord.no

