Forsvarssjefen tar sjansen på litt mindre forsvar

Forsvarssjefen sier han ikke tror det er umiddelbar fare for et angrep mot Norge. Han svarer slik når Klassekampen spør om den norske forsvarsevnen er svekket:

– Med Sverige og Finland inn i Nato, så styrker vi vår forsvarsevne. Hvert enkelt land har likevel utfordringer med blant annet ammunisjonslagrene. Det er helt klart at mange Nato-land nå har prioritert støtte til Ukraina med vitende og vilje, og at det gjør at andre deler av forsvaret har blitt nedprioritert, sier Kristoffersen.

Forsvarssjefen tror likevel ikke vi er mer sårbare for angrep.

– Det er viktig å huske på at Russland har låst sin kapasitet i Ukraina, og vil bruke lang tid på å bygge seg opp igjen. Mange russiske soldater er drept, og mye russisk utstyr er ødelagt. Det er ingenting som tyder på et angrep mot Norge i nærmeste fremtid. Det er et svekket Russland i våre nærområder.

Han tror likevel ikke på noen militær løsning på krigen i Ukraina.

– Jeg ser fortsatt ikke en kortsiktig løsning der den ene siden vinner krigen. Jeg tror Russland kan øke sin luftkapasitet fremover, og det har vi sett eksempler på siste døgnet. Det som holder Russland tilbake i luften er støtte til luftvern, og derfor er det veldig viktig med slik støtte fra vestlige land.

Les portrettet av Eirik Kristoffersen: – Ville ikke at sykdommen skulle definere oss (+)