DSB vil at vi skal klare oss uten strøm i en uke

Direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier til TV 2 at det er på tide å vurdere rådet på nytt.

– Det har skjedd mye siden 2018, og derfor ser vi nå på disse rådene på nytt, sier hun.

I et forslag som nå er sendt ut på høring, anbefaler DSB at antallet dager folk skal ha egenberedskap for økes til sju.

– Hvis krisen først rammer, kan det være litt lite med tre dager. Da tenker vi at én uke er rimelig å kunne be moderne husholdninger om å bidra til samfunnets beredskap, sier Aarsæther.

Blant de viktigste rådene hun trekker fram er å sørge for å lade opp mobiltelefonen når det er varslet ekstremvær. I tillegg må man ha nok mat og vann.

Også oppvarming er viktig, og DSB-direktøren beklager at ikke flere har mulighet til vedfyring.

– Men det finnes helt fine, godkjente små varmeovner som går på parafin eller gass, minner hun på.

