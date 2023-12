SV flyr høyt på snittmåling: – Ap må begynne forarbeidet nå

– Dette er gledelige nyheter, og det viser at folk ønsker kraftfull politikk for miljø og rettferdighet, sier SV-leder Kirsti Bergstø til NTB.

Gjennomsnittsoversikten over norske meningsmålinger fra nettstedet Poll of polls viser at SV øker oppslutningen med 1 prosentpoeng fra november til desember.

Dersom dette blir resultatet i et stortingsvalg, må man tilbake til 2001 for å finne et bedre resultat for SV. Den gang gjorde SV sitt beste valg noensinne med 12,5 prosent.

Snittmålingene til Poll of polls går kun tilbake til 2008, men en oversikt valgforskeren Bernt Aardal har lagt ut på sin nettside, tyder på at man må tilbake til rundt 2004 for å finne tilsvarende snittmålinger for SV, der de bikket 10 prosent.

– Høye målinger er veldig bra og viser at folk vil ha tydelig politikk. Jeg vil invitere enda flere med på laget. Om vi får større kraft ved neste valg, kan vi ta enda større grep, sier Bergstø.

«Shopper» partier

Svein Erik Tuastad er valgforsker og førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. (Arne Birkemo)

Både SV og Sp har fremgang på desembermålingen. Arbeiderpartiet på sin side går ned med 0,4 prosentpoeng, til 18,9 prosent. Skulle valgresultatet blitt likt snittmålingen, ville det blitt et borgerlig flertall med 86 mandater.

Til Dagsavisen sier valgforsker og statsviter Svein Erik Tuastad at Aps dårlige målinger nok påvirker SVs gode.

– Det skjer veldig ofte i norsk politikk at når det dominerende partiet på venstre- eller høyresiden sliter, så vil det partiet som er politisk nærmeste nabo gjøre det bra. De beste valgene til både SV og Frp gjennom de siste 30–40 årene, er nesten alltid når Ap eller Høyre gjør det dårlig.

At velgerne «shopper» partier, er en økende trend, forteller han.

– Det er helt logisk. Velgerne har i mye større grad de siste årene ikke hatt ett hovedparti, men et partisett. De har flere partier som passer med ens egne verdier. Velgerne er ganske ideologisk stabile, selv om de er ustabile når det gjelder å skifte parti. Det er jo på et vis bra. Noen velgere hopper fra Rødt til Frp, men det er unntaket. Man kan nesten si at oppslutningen om SV, er et febertermometer på Ap.

Bør ta SV inn i varmen

Etter stortingsvalget i 2021, valgte Ap og Sp å ikke inngå politisk ekteskap med SV. Uenighetene om olje, skatt og Nato ble for store. Det kan det hende Ap svir for nå, tror Tuastad.

– Det var jo tidenes omvendte morgengave til velgerne. Det har aldri skjedd at et regjeringsprosjekt har fått en så dårlig start. Det skyldes, overfladisk sett, at Støre og co. ga seg for lett. Istedenfor et rødgrønt prosjekt som velgerne ville ha, fikk de noe annet. Det var en katastrofe for velgeroppslutningen.

Han understreker at det ikke bare var enkelt for Ap-ledelsen, og at beslutningen reflekterte hvor store Sp var.

– At SV nå gjør det stort, og Ap gjør det dårlig, er også en konsekvens av at Sp tvang SV ut. Sp har satt Ap i en posisjon der de nærmest er dømt til å tape. Du trenger ikke ha doktorgrad i politisk strategi for å se at hvis de har tenkt å vinne neste valg, må de begynne forarbeidet nå. Ingenting hjelper Ap mer enn at Sp forblir små.

Tuastads råd til Ap-ledelsen er derfor å sette alle kluter til for å få til et samarbeid med SV, om de vil vinne valget i 2025. Og det bør skje snart.

– Hvis SV, Sp og Ap klarer før neste valg å si at med oss blir det flertallsregjering, med de og de løftene, vil de kunne få en ny type blest. For det er gode muligheter for kaos på høyresiden. Frp er på en måte høyresidens Sp, det er de som lager vansker for samarbeidet; de har dårlig erfaring med å være med venstre og KrF. Så de som kan fremstå litt samla og ryddige, så de vil ha en fordel, sier han.

– De trenger ikke slukke lyset på det rødgrønne prosjektet.

