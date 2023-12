Staten anker nakenvisitasjonssak til Høyesterett

Kroppsvisitasjonene skal ha funnet sted mellom august til desember 2019 i politiets utlendingsinternat på Trandum. Den kvinnelige asylsøkeren skal blant annet ha blitt tvunget til å kle seg naken og ta knebøy.

I november vant kvinnen fram i Borgarting lagmannsrett. Retten konkluderte da med at staten hadde gjort seg skyldig i menneskerettsbrudd.

Nå har Regjeringsadvokaten, på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, anket saken til Høyesterett, skriver Dagbladet.

I anken hevder Regjeringsadvokaten at «det ikke er grunnlag for at terskelen for kroppsvisitasjoner skal være høyere i et utlendingsinternat enn i et fengsel».

Det argumenteres også for at de 40.000 kronene Justis- og beredskapsdepartementet ble dømt til å betale kvinnen i oppreising, er feil.

– Jeg mener dommen fra lagmannsretten er riktig, og at det ikke er behov for avklaring i Høyesterett, sier kvinnens forsvarer André Møkkelgjerd.